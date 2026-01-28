Γεωργιάδης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ένας πολυτραυματίας - Περιμένουμε έγκριση για διακομιδή του»

Οnsports Team

"Όταν δοθεί το «οκ» για να ταξιδέψει, θα στείλουμε αεροσκάφος να τον παραλάβει", δήλωσε ο υπουργός Υγείας

Για την κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ρουμανίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά νεαρούς, μίλησε το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ένας εξ αυτών είναι καλά στην υγεία του, όπως είπε ο υπουργός. Ο δεύτερος φέρει τραύματα, τα οποία όμως δεν είναι σοβαρά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση. Φέρει τραύματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, τα οποία δεν απειλούν τη ζωή του, ενώ αρχικά, η εκτίμηση είναι πως δεν θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Όσον αφορά στη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός διευκρίνισε πως οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς η υγεία τους το επιτρέπει. Όσον αφορά τον πολυτραυματία, ωστόσο, θα πρέπει προτού μετακινηθεί, με ειδικό αεροσκάφος που θα στείλει η χώρα μας στη Ρουμανία, να δώσουν έγκριση οι γιατροί που παρακολουθούν την κατάστασή του. Δεν πρόκειται να απειληθεί η ζωή του, είπε ο υπουργός στο OPEN, ωστόσο δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση.

20 και 28 ετών οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ

Ο υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι βρισκόταν σε συνεχή άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες πολίτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, προκειμένου να τον ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών. Δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 ετών.

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Δήλωσε ότι 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι.

Ο υπουργός διευκρινίζει την κατάσταση των θυμάτων:

1 ασθενής στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

1 ασθενής στην Ορθοπεδική – κάταγμα ιερού οστού

1 ασθενής στη Νευροχειρουργική – ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ρογκομπέ ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».