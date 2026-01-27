Συλλυπητήριες ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ ΑΕΚ για την τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Οnsports Team

Οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις των ΠΑΕ και ΚΑΕ ΑΕΚ στις οικογένειες των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη της για την τραγωδία στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος».

Από την πλευρά της η ΚΑΕ ΑΕΚ ανέφερε: «H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους τους.

Προσευχόμαστε για τους τραυματίες».