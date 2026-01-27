Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ - Το μυαλό μου πήγε στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του «τελικού» με τον Άγιαξ για την πρόκριση στα play offs του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Αν είναι υπέρβαση το να περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση με βάση τους αντιπάλους που έχει: «Νομίζω ναι. Αν συμβεί θα είναι πολύ, μεγάλο, έχουμε παίξει με ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ και μεγάλη ιστορία. Αν βρεθούμε στις 24 ομάδες θα είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Αγιαξ, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί και εκείνοι με νίκη θα έχουν μικρές ελπίδες πρόκρισης».

Το μήνυμα στον κόσμο: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε, να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε αυτό που ονειρεύονται όλοι. Το ίδιο θα κάνει κι ο αντίπαλος , οπότε από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε».

Για το ότι η ομάδα μπορεί να περάσει και με το «Χ»: «Φυσικά και θα κοιτάμε μόνο τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας και θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους βαθμούς που θα μας δώσουν την πρόκριση. Τώρα, αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ματς να κοιτάμε και τους άλλους αντιπάλους θα το κάνουμε, αλλά στόχος μας είναι η νίκη».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι σ' αυτή τη φάση δεν νιώθουμε πίεση, αλλά χαρά. Ειμαστε κοντά στην εκπλήρωση ενός στόχου που πριν λίγο ήταν αδύνατον. Ξέρουμε ότι το τελευταίο βήμα δεν έχει γίνει, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».

Για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».