Δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Οι εκτιμήσεις εμπειρογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο

Οnsports Team

Το Newsbomb μίλησε με εμπειρογνώμονα ο οποίος μετέφερε τις εκτιμήσεις του για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Εικόνα απόλυτης καταστροφής άφησε πίσω του το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου τουλάχιστον επτά Έλληνες, οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους με τρόπο που - όπως λένε οι ειδικοί - δεν χωρά ανθρώπινος νους.

Το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, σε μια ακολουθία γεγονότων που εκτυλίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και κατέληξαν σε ολοκληρωτική καταστροφή. Επί της ουσίας το βαν, αφού προσπέρασε μεγάλο όχημα, επιχείρησε να επανέλθει στην λωρίδα του, όμως μπαίνοντας ξανά στην λωρίδα του μάλλον έρχεται σε επαφή με το όχημα αυτό και χάνει τον έλεγχο, ξαναμπαίνοντας στην αριστερή λωρίδα.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς περιγράφει το τροχαίο δυστύχημα ως ένα σκηνικό «που δεν γίνεται ούτε σε κινηματογραφική ταινία», τονίζοντας πως δεν πρόκειται για υπόθεση ιλιγγιώδους ταχύτητας, αλλά για μοιραίους χειρισμούς που οδήγησαν σε μετωπική σύγκρουση χωρίς καμία πιθανότητα διαφυγής.

Ο εμπειρογνώμων Παναγιώτης Μαδιάς μιλά στο Newsbomb

«Αυτά δεν γίνονται ούτε σε κινηματογραφική ταινία. Δυστυχώς, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 1999 είχαμε 6 νεκρούς. Τώρα έχουμε 7 και ο τελικός αριθμός μπορεί να φτάσει και τους 10».

Ο ίδιος σπεύδει να απορρίψει το σενάριο της υπερβολικής ταχύτητας, που συχνά –όπως σημειώνει– προβάλλεται αυτομάτως σε ανάλογες περιπτώσεις.

«Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, κυρίως στη χώρα μας και από δημοσιογραφικές πηγές και από άλλες πηγές, αυτών που υποτίθεται ότι γνωρίζουν για τροχαία, παραπέμπουν πάντα σε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Εδώ το βιντεοληπτικό υλικό δεν παραπέμπει σε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Φαίνεται τα οχήματα να κινούνται με 90-100 χιλιόμετρα, τόσο το βαν, όσο και η νταλίκα».

Όλα έγιναν στην προσπέραση

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το δυστύχημα προκλήθηκε από χειρισμούς του οδηγού του βαν, κατά τη διάρκεια προσπέρασης.

«Πρόκειται για λάθος χειρισμούς οδηγού και ιδιαιτέρως από τον οδηγό του βαν. Πράγματι, από ό,τι βλέπουμε από το βιντεοληπτικό υλικό, φαίνεται το βαν να είχε εισέλθει σχεδόν ολόκληρο στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση».

Όπως εξηγεί, το όχημα δεν κατάφερε να επανέλθει εγκαίρως στη λωρίδα του, με αποτέλεσμα να κινηθεί για κάποια μέτρα επάνω στη διακεκομμένη γραμμή.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου έγινε το κακό

«Φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή, από την αριστερή λωρίδα, που εκτελούσε υπέρβαση (προσπέραση στο προπορευόμενο όχημα), μη προλαβαίνοντας να επανέλθει στην κανονική του δεξιά λωρίδα, ήλθαν με κάποιο τρόπο σε επαφή, με αποτέλεσμα να μην προλάβει ποτέ το βαν να επανέλθει με όλο του τον όγκο στην αρχική του λωρίδα και να κινηθεί για κάποια μέτρα ιππαστί (καβάλα) στη διακεκομμένη γραμμή των δύο ρευμάτων ανά κατεύθυνση».

Η απώλεια ελέγχου, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, ήταν αναπόφευκτη.

«Σε κάποια στιγμή έχασε πλήρως τον έλεγχο και ήλθε σε μετωπική και έκκεντρη σύγκρουση με το αντιθέτως κινούμενο όχημα.».

Καθοριστικό ρόλο, όπως λέει, φαίνεται να έπαιξε η αρχική επαφή με τη νταλίκα.

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου φαίνεται να έχει συμβεί πρωτογενής επαφή με το εμπρόσθιο, ακραία αριστερό τμήμα της νταλίκας, που κινούνταν ομόρροπα. Αυτό όμως ακριβώς το σημείο αποτέλεσε την αιτία του κακού». Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ένα στοιχείο που ο ίδιος χαρακτηρίζει «παράξενο».

«Και εδώ είναι το παράξενο. Ό,τι σκηνοθεσία και να κάνει κάποιος, το να αποκολληθεί και να εκτιναχθεί, κατά την εκτίμησή μου, μάλλον ο εμπρόσθιος αριστερός διευθυντήριος τροχός και να καρφωθεί παραδόξως έμπροσθεν του ακραίου αριστερού τμήματος του μετώπου της νταλίκας».