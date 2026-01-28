EuroLeague: Η Παρί έβαλε «φρένο» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Η βαθμολογία και το πρόγραμμα

Οnsports Team

Τέλος στο σερί των 6 νικών της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε η Παρί, επικρατώντας με 98-92 για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Με μία έκπληξη άνοιξε η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς η Παρί έκαμψε την αντίσταση της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Η γαλλική ομάδα, παρότι ουσιαστικά αδιάφορη, έβαλε τέλος στο σερί 6 νικών που έτρεχε η «βασίλισσα», επικρατώντας με 98-92 στην Adidas Arena.

Ναντίρ Χίφι, Αμάθ Εμπάιγ, Τζάρεντ Ρόντεν και Τζάστιν Ρόμπινσον συνέθεσαν το καρέ των πρωταγωνιστών για τη γαλλική ομάδα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 50-42, 75-66, 98-92

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 21 (4/8 τρίποντα, 3 λάθη), Καβαλιέρ 11 (1), Ρόμπινσον 12 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Ερέρα 5 (1/5 τρίποντα), Ρόντεν 15 (5/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/6 βολές), Στίβενς 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντοκοσί (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 ασίστ), Φέι 6 (7 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Σάρβιν, Μόργκαν 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Εμπάι 16 (2), Ουατάρα 3 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΡΕΑΛ (Σκαριόλο): Λάιλς 21 (5/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Κράμερ, Αμπάλδε 7 (1), Καμπάσο (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 λάθη), Οκίκι 6 (2), Χεζόνια 16 (3/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντεκ 5, Γκαρούμπα 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Ταβάρες 6 (6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Γιουλ 2 (0/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Φελίς 18 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Τρίτη 27/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29/1

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45

Παρασκευή 30/1

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7 Φενέρμπαχτσε 16-7* Μπαρτσελόνα 16-8 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Ολυμπιακός 15-8* Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Ντουμπάι 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-16 Παρί 8-16* Αναντόλου Εφές 6-18 Βιλερμπάν 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)