EuroLeague: Η Παρί έβαλε «φρένο» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Η βαθμολογία και το πρόγραμμα
Τέλος στο σερί των 6 νικών της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε η Παρί, επικρατώντας με 98-92 για την 25η αγωνιστική της Euroleague.
Με μία έκπληξη άνοιξε η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς η Παρί έκαμψε την αντίσταση της Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Η γαλλική ομάδα, παρότι ουσιαστικά αδιάφορη, έβαλε τέλος στο σερί 6 νικών που έτρεχε η «βασίλισσα», επικρατώντας με 98-92 στην Adidas Arena.
Ναντίρ Χίφι, Αμάθ Εμπάιγ, Τζάρεντ Ρόντεν και Τζάστιν Ρόμπινσον συνέθεσαν το καρέ των πρωταγωνιστών για τη γαλλική ομάδα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 50-42, 75-66, 98-92
ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 21 (4/8 τρίποντα, 3 λάθη), Καβαλιέρ 11 (1), Ρόμπινσον 12 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Ερέρα 5 (1/5 τρίποντα), Ρόντεν 15 (5/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/6 βολές), Στίβενς 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντοκοσί (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 ασίστ), Φέι 6 (7 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Σάρβιν, Μόργκαν 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Εμπάι 16 (2), Ουατάρα 3 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΡΕΑΛ (Σκαριόλο): Λάιλς 21 (5/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Κράμερ, Αμπάλδε 7 (1), Καμπάσο (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 λάθη), Οκίκι 6 (2), Χεζόνια 16 (3/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντεκ 5, Γκαρούμπα 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Ταβάρες 6 (6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Γιουλ 2 (0/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Φελίς 18 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:
Τρίτη 27/1
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92
Πέμπτη 29/1
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45
Παρασκευή 30/1
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7
- Φενέρμπαχτσε 16-7*
- Μπαρτσελόνα 16-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
- Ολυμπιακός 15-8*
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-13
- Ντουμπάι 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτίζαν 8-16
- Παρί 8-16*
- Αναντόλου Εφές 6-18
- Βιλερμπάν 6-18
*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)