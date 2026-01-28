AEK: Πέτρος Μάνταλος και «ΛεΜπρον Τζέιμς» Μουκουντί με εμφάνιση της μπασκετικής ομάδας! (βίντεο)

Ο Πέτρος Μάνταλος κι ο Αρόλντ Μουκουντί φόρεσαν τη φανέλα της μπασκετική ΑΕΚ και κάλεσαν τον κόσμο της ομάδα στη SUNEL Arena για τον αγώνα με την Άλμπα στο Basketball Champions League.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της «Ένωσης» θα δώσει το «παρών» στη SUNEL Arena για να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κάνουν το «2 στα 2» στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Στο γήπεδο θα βρεθούν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι, μάλιστα, θα συμμετάσχουν σε διάφορες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πέτρος Μάνταλος κι ο Αρόλντ Μουκουντί φόρεσαν τη φανέλα της μπασκετικής ομάδας, δηλώνοντας ότι την Τετάρτη (28/01) θα είναι στη SUNEL Arena. Μάλιστα, ο Καμερουνέζος μπακ αποκάλυψε ότι το παρατσούκλι του ήταν «ΛεΜπρον Τζέιμς».

Δείτε το σχετικό βίντεο με τους δύο παίκτες να φορούν τη φανέλα της μπασκετική ΑΕΚ: