Στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 11:23
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Μιρτσέα Λουτσέσκου, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου μετά από βαριά ίωση.

Σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου νοσηλεύεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, που είναι και προπονητής στην εθνική Ρουμανίας, ταλαιπωρείται από μια βαριά ίωση, ανέβασε 39 πυρετό και κρίθηκε σκόπιμο να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα, καθώς η υγεία του είναι επιβαρυμένη.

«Είναι αλήθεια πως είμαι στο νοσοκομείο. Νοσηλευθήκα για λίγο στις αρχές του έτους και μετά πήρα εξιτήριο. Αλλά εν τω μεταξύ, αρρώστησα με μια σοβαρή γρίπη και χρειάστηκε να νοσηλευτώ ξανά, επειδή είχα και υψηλό πυρετό, 39 βαθμούς. Βρίσκομαι υπό ιατρική παρακολούθηση, ελπίζω να αναρρώσω γρήγορα», είπε o 80χρονος άνδρας



