Λουγκάνο: Στην… πόρτα της εξόδου ο Κούτσιας μετά το επεισόδιο με συμπαίκτη του

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Σενάρια αποχώρησης του Γιώργου Κούτσια από τη Λουγκάνο φέρνουν στο προσκήνιο ελβετικά ΜΜΕ, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον Κέβιν Μπέρενς στο φιλικό παιχνίδι της ομάδας.

Παρότι ο Έλληνας επιθετικός ήταν το θύμα της επίμαχης σύγκρουσης, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως εκείνος είναι τελικά ο παίκτης που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο, με τον Γερμανό να συνεχίζει κανονικά στον σύλλογο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το περιστατικό και ο τρόπος που διαχειρίστηκε από τη Λουγκάνο επηρέασαν έντονα τον 21χρονο φορ. Ο προπονητής της ομάδας, Ματία Κρότσι-Τόρτι, παραδέχθηκε ότι ο Κούτσιας χρειάστηκε χρόνο μακριά από την ομάδα για να ηρεμήσει, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου απέναντι στη Λουκέρνη.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Χαρακτηριστικά, στο δημοσίευμα της «Blick» αναφέρεται:

«Αποχωρεί ο Κουτσιάς από τη Λουγκάνο μετά τη διαμάχη με τον Μπέρενς;

Μετά το περιστατικό στο φιλικό παιχνίδι, το μέλλον του Γεώργιου Κούτσια είναι αβέβαιο. Η Ραπίντ Βιέννης προσφέρει εκατομμύρια για τον επιθετικό της Λουγκάνο. Χωρίζουν τελικά οι δρόμοι του Έλληνα με τη Λουγκάνο;

Η διαμάχη μεταξύ του Κέβιν Μπέρενς (34) και του Γεώργιου Κούτσια (21) έκανε τον γύρο του κόσμου. Η κατακραυγή ήταν ανάλογα μεγάλη. Τόσο πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο ανώδυνα τη γλίτωσε ο Γερμανός για το σπρώξιμο και τη χυδαία προσβολή. Αν και ο σύλλογος του επέβαλε, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, «εσωτερικό πρόστιμο-ρεκόρ», πολλοί περίμεναν σαφώς βαρύτερες συνέπειες, για παράδειγμα, αποκλεισμό από αγώνες.

Ιδίως επειδή τόσο το ίδιο το περιστατικό όσο και ο τρόπος διαχείρισής του δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον Κουτσιά. «Μίλησα με τον Γεώργιο και κατάλαβα ότι χρειαζόταν μερικές ημέρες απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό του», εξήγησε ο προπονητής Ματία Κρότσι-Τόρτι (43). Για αυτόν τον λόγο, ο Κουτσιάς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την έναρξη του δεύτερου γύρου στη Λουκέρνη.

Στο μεταξύ, ο Κούτσιας έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα, ωστόσο το μέλλον του στο Τιτσίνο παραμένει αβέβαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Blick, η Ραπίντ Βιέννης ενδιαφέρεται έντονα για τον επιθετικό. Οι Αυστριακοί φέρονται πλέον να έχουν καταθέσει πρόταση στο ύψος της εκτιμώμενης αγοραστικής του αξίας, μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων φράγκων.

Το αν ο Κούτσιας θα αποχωρήσει πράγματι από τη Λουγκάνο τις επόμενες ημέρες μένει να φανεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο σύλλογος θα έχει μεν χωρίσει τους δύο «μονομάχους», αλλά με έναν εξαιρετικά παράδοξο τρόπο. Ο πυροδότης του περιστατικού παραμένει, το θύμα φεύγει. Ένας αρκετά ανάποδος κόσμος».