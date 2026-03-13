EuroLeague: Ο Σέρχιο Γιουλ έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 700 τρίποντα - Η θέση του Σλούκα

Οnsports Team

Ο Σέρχιο Γιουλ της Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που φτάνει τα 700 τρίποντα καριέρας.

Το ιστορικό επίτευγμα ήρθε στη σαρωτική εντός έδρας νίκη της με 96-79 επί της Βαλένθια, για την 31η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Γιουλ σημείωσε 6 πόντους, ευστοχώντας σε 2 από τα 3 τρίποντα που επιχείρησε, ενώ πρόσθεσε και 3 ασίστ στη νίκη των Μαδριλένων.

Το επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της μακροχρόνιας παρουσίας και της σταθερής απόδοσης του Γιουλ, ο οποίος διανύει τη 19η σεζόν του στην EuroLeague, όλες με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στην καριέρα του στη διοργάνωση έχει μέσο όρο 9,1 πόντους και 3,2 ασίστ ανά αγώνα.

Στην πρώτη δεκάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα της διογράνωσης υπάρχει και ελληνική παρουσία. Αυτός δεν είναι άλλος φυσικά από τον Κώστα Σλούκα.

Οι παίκτες με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία της EuroLeague:

1. Σέρχιο Γιουλ 701

2. Μάικ Τζέιμς 653

3. Χουάν Κάρλος Ναβάρο 623

4. Σκότι Ουίλμπεκιν 619

5. Σέρχιο Ροντρίγκεθ 609

6. Μίλος Τεόντοσιτς 595

7. Ρούντι Φερνάντεθ 594

8. Σέιν Λάρκιν 590

9. Κώστας Σλούκας 547

10. Νάντο ντε Κολό 540