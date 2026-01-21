Κόπα Άφρικα: H AIPS καταδίκασε τη συμπεριφορά δημοσιογράφων μετά τον τελικό

EPA

Επίσημες αντιδράσεις και έρευνα για όσα έγιναν μετά τον τελικό του Κόπα Άφρικα.

Βίντεο έδειχναν Μαροκινούς δημοσιογράφους να γιουχάρουν τον προπονητή της Σενεγάλης, Πάπε Μπούνα Τιάου, καθώς έμπαινε στην αίθουσα συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα κρατώντας το χέρι της κόρης του.

«Η εκτελεστική επιτροπή της AIPS καταδικάζει έντονα τη συμπεριφορά των συναδέλφων που εμπόδισαν την ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 μεταξύ Μαρόκου και Σενεγάλης στο Ραμπάτ την Κυριακή», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε:

«Η ομοσπονδία μας δεν μπορεί να δεχτεί ότι ορισμένοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να αμαυρώσουν την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός μας, γι' αυτό και ζητήσαμε από τους συναδέλφους μας στην AIPS Africa μια λεπτομερή αναφορά για το περιστατικό».