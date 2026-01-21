Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε: Τελειώνει τη δουλειά στο Telekom Center και πάει στα προημιτελικά

Eurokinissi Sports

Με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup Women, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Ζαγκλέμπιε στο «Telekom Center Athens» (19:00, ΕΡΤ2), με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τη φάση των «8» της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, που μεταφέρει προσωρινά την ευρωπαϊκή της έδρα από τον Χολαργό στο Telekom Center Athens, έχει ήδη θέσει γερές βάσεις πρόκρισης. Στην πρώτη αναμέτρηση στην Πολωνία, οι «πράσινες» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και επικράτησαν με το εμφατικό 76-49, αποκτώντας προβάδισμα 27 πόντων ενόψει της ρεβάνς.

Με αυτό το σκορ, το «τριφύλλι» βρίσκεται με το… ενάμισι πόδι στους «8», καθώς ακόμη και ήττα με διαφορά έως 26 πόντους αρκεί για να του χαρίσει την πρόκριση. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θέλει να παρουσιαστεί σοβαρός και συγκεντρωμένος, «καθαρίζοντας» την υπόθεση πρόκριση μπροστά στο κοινό του.

Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και συνεχίσει στην επόμενη φάση, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Μερσίν – Κιμπίρκστις-Τοκς. Η τουρκική ομάδα του Τζώρτζη Δικαιουλάκου έχει σαφές προβάδισμα, μετά το εκτός έδρας 87-67 στο πρώτο παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά ματς με τη Ζαγκλέμπιε, οι «πράσινες» είχαν δύσκολη αποστολή για το πρωτάθλημα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 83-79 στην Α1 Γυναικών, αποτέλεσμα που τις διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμες με τον Αθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, η Ζαγκλέμπιε δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα και ταξίδεψε στην Αθήνα αποκλειστικά για τη ρεβάνς.