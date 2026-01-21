Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/01) - «Φτερά πρόκρισης»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 08:50
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/01) - «Φτερά πρόκρισης»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (21/01).

Η νίκη του Ολυμπιακού 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το «τρίποντο», που τους έδωσε «Φτερά πρόκρισης» στην επόμενη φάση, ενώ ο «Billaros», Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μπασκόνια.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



