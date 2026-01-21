Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/01) - «Φτερά πρόκρισης»

Eurokinissi Sports

Η νίκη του Ολυμπιακού 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το «τρίποντο», που τους έδωσε «Φτερά πρόκρισης» στην επόμενη φάση, ενώ ο «Billaros», Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μπασκόνια.