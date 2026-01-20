Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο

Οnsports Team

Με αδιανόητο ψαλιδάκι ο Κωστούλας «έσωσε την παρτίδα» για την Μπράιτον στο 1-1 με την Μπόρνμουθ.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League.

Ενώ όλα έμοιαζαν να είχαν πάρει τον δρόμο τους στο παιχνίδι, με το γκολ-πέναλτι του Ταβερνίερ από το 32', ο Έλληνας επιθετικός με τρομερό ψαλιδάκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την Μπράιτον, χαρίζοντάς της το βαθμό στο «Αμεξ», με το τελικό 1-1.

???????? WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! ??pic.twitter.com/cWrilBkWuy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2026

Ήταν το δεύτερο γκολ του 20χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον στο πρωτάθλημα και αυτό το πέτυχε ως αλλαγή, μιας και ήρθε από τον πάγκο στο 77' αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

(65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0

(26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0

(90΄+1 Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1

(42΄ Βιρτς - 65΄ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ - 30΄ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2

(64΄ Ρομέρο - 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0

Γουλβς-Νιούκαστλ 0-0

Άστον Βίλα-Έβερτον 0-1

(59΄ Μπαρί)

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1

(90'+1 Κωστούλας - 32' πέν. Ταβερνίερ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Άρσεναλ 50

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43

Λίβερπουλ 36

Μάντσεστερ Γ. 35

Τσέλσι 34

Μπρέντφορντ 33

Σάντερλαντ 33

Νιούκαστλ 33

Έβερτον 32

Φούλαμ 31

Μπράιτον 30

Κρίσταλ Πάλας 28

Μπόρνμουθ 27

Τότεναμ 27

Λιντς 25

Νότιγχαμ Φόρεστ 22

Γουέστ Χαμ 17

Μπέρνλι 14

Γουλβς 8