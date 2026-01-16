Ομάδες

FIFA: Ο Ινφαντίνο βγάζει περισσότερα από ποδοσφαιριστές - Αποκαλύφθηκε ο μυθικός μισθός του
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 10:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Ο Ινφαντίνο βγάζει περισσότερα από ποδοσφαιριστές - Αποκαλύφθηκε ο μυθικός μισθός του

Ο πιο ακριβοπληρωμένος παράγοντας στον παγκόσμιο αθλητισμό φαίνεται πως είναι ο πρόεδρος της FIFA

Μια δεκαετία στην προεδρία της FIFA συμπληρώνει ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η Le Monde αποκάλυψε τον τεράστιο μισθό του, που κάθε χρόνο γίνεται και μεγαλύτερος.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, ο Ιταλοελβετός είχε ετήσιο εισόδημα 1,28 εκατομμυρίων ευρώ το 2016, όταν είχε αναλάβει την προεδρία της FIFA, ωστόσο οι απολαβές του έκτοτε εκτοξεύτηκαν.

Το 2024 κέρδισε 5,27 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς, 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε άλλες «αναφερόμενες αποδοχές» και 155.000 ευρώ σε «σύνταξη και άλλες αναβαλλόμενες αποδοχές».

Πέρα από τους μισθούς του, ο Ινφαντίνο, που μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη και τελευταία θητεία το 2027, έχει και τα... τυχερά του, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στο Κατάρ τού απέφερε ένα μπόνους ύψους 1,77 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται να εισπράξει επιπλέον χρήματα για το προσεχές Μουντιάλ της Αμερικής.



