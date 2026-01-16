Stoiximan GBL: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης και Μπακάλης στην Πυλαία

Αναλυτικά:
Σάββατο 17/1
Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκο Cola-Πανιώνιος Cosmorama Travel Συμεωνίδης-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)
ΣΕΦ 16.00 Ολυμπιακός-Μαρούσι Chery Αγραφιώτης-Λόρτος-Μπον (Νιγιάννης)
Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-ΑΕΚ Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Κάρδαρης (Τέγα)
Κυριακή 18/1
Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος Betsson-Κολοσσός Η Hotels Collection Καρπάνος-Κατραχούρας-Λουλουδιάδης (Κυρτάτας)
PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Χρυσάφης)