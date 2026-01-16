Ομάδες

Stoiximan GBL: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης και Μπακάλης στην Πυλαία
Οnsports Τeam 16 Ιανουαρίου 2026, 11:30
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης και Μπακάλης στην Πυλαία

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τα φώτα να πέφτουν στο κλειστό της Πυλαίας και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά:

Σάββατο 17/1

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκο Cola-Πανιώνιος Cosmorama Travel Συμεωνίδης-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)
 
ΣΕΦ 16.00 Ολυμπιακός-Μαρούσι Chery Αγραφιώτης-Λόρτος-Μπον (Νιγιάννης)
 
 
Κυριακή 18/1

Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος Betsson-Κολοσσός Η Hotels Collection Καρπάνος-Κατραχούρας-Λουλουδιάδης (Κυρτάτας)

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Χρυσάφης)



