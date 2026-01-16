Οnsports Team

Κατά 160 μέρες μειώθηκε η ποινή φυλάκισης του Ρομπίνιο.

Η ποινή φυλάκισης του Ρομπίνιο μειώθηκε κατά 160 ημέρες, καθώς δικαστήριο του Σάο Πάολο ενέκρινε το σχετικό αίτημα της υπεράσπισης.

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος παλαίμαχος επιθετικός είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για τον ομαδικό βιασμό μιας 23χρονης γυναίκας το 2013 σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μιλάνο.

Το δικαστήριο είχε ήδη μειώσει την ποινή του Ρομπίνιο κατά 69 ημέρες τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Σάντος, Ρεάλ, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ έπαιξε 100 φορές με την εθνική Βραζιλίας σημειώνοντας 28 γκολ.