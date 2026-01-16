Ο Λουτσέσκου έγινε τραγούδι από οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Γάτα ρουμάνικια» (vid)

Οnsports Team

Φίλοι του ΠΑΟΚ έκαναν διασκευή το Made in Romania και αποθεώνουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έγινε τραγούδι από φίλους του ΠΑΟΚ!

Το πασίγνωστο ρουμανικό hit «Made in Romania» έγινε διασκευή και σε αυτό ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά αποθεώνεται με κάποιους ευφάνταστους στίχους. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι… «Γάτα ρουμάνικια».

Μεταξύ άλλων, οι στίχοι αναφέρουν:

«Δεν παίρνουν φορ, με κρεμάν και πρωτάθλημα ζητάν, τους το παίρνει ο Ραζβάν

Λεν πως έχω εμμονές, παλιές στρατηγικές, ότι τους κούρασα με το build up,

Κάνω αργά τις αλλαγές, δεν βάζω Έλληνες, όμως το Μάιο με προσκυνάν

Αχ βρε καημένοι, τον σκούφο βάζω, φάπες μοιράζω και το διασκεδάζω,

Με το ροτέισον, determination, θα το σηκώσω στα 100.

Κράζουν γκρινιάζουν, μιλάν, μα μετά χειροκροτάν, το όνομά μου τραγουδάν, Ραζβάν, Ραζβάν, Ραζβάν

Με έχουν για προπονητή, τεχνικό διευθυντή, για ψυχολόγο και εκπρόσωπο Τύπου,

Βρίζουν κι έχουν βαρεθεί, μα αν θα φύγω ένα πρωί, θα με ζητάν και θα κλαιν θα τους λείπω».