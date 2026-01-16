Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Ο Μίλιτσιτς έθεσε εκτός ομάδας Ίνοχ, Φορμπς και Γκιουζέλη
Οnsports Τeam 16 Ιανουαρίου 2026, 11:25
ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Ο Μίλιτσιτς έθεσε εκτός ομάδας Ίνοχ, Φορμπς και Γκιουζέλη

Μεγάλες και σκληρές αλλαγές στον Άρη μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή ήττα της ομάδας με τον τεχνικό των «κιτρινόμαυρων» να παίρνει… κεφάλια.

Σκληρές αποφάσεις έλαβαν στον Άρημετά τη νέα βαριά εντός έδρας ήττα, από την Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup.

Με απόφαση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς τρεις παίκτες τέθηκαν μέχρι νεωτέρας εκτός ομάδας. Πρόκειται για τον γκαρντ Μπριν Φορμπς, τον πάουερ φόργουορντ Γιώργο Γκιουζέλη και τον σέντερ Στίβεν Ίνοχ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω αθλητές θα πληρώνονται κανονικά από τον Άρη, μέχρι να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, ενώ η απόφαση πάρθηκε αποκλειστικά για αγωνιστικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ζήσης και οι συνεργάτες του έχουν ξεκινήσει τις επαφές για να βρεθούν οι παίκτες που θα καλύψουν το κενό που αφήνουν οι τρεις με τον τεχνικό των «κιτρινόμαυρων» να θέλει να γεμίσει και πάλι το ρόστερ της ομάδας του όσο το δυνατόν πιο σύντομα.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Φερεντσβάρος: Μετά τον Βάργκα προ των πυλών της εξόδου και ο Τοθ
13 λεπτά πριν Φερεντσβάρος: Μετά τον Βάργκα προ των πυλών της εξόδου και ο Τοθ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Μετά τον Αντίνο προχωράει και για Κραλ
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Μετά τον Αντίνο προχωράει και για Κραλ
SUPER LEAGUE
Οριστικό: Στον Ατρόμητο ο Μήτογλου
50 λεπτά πριν Οριστικό: Στον Ατρόμητο ο Μήτογλου
BASKET LEAGUE
Ανακοίνωσε Μπέλο ο Προμηθέας
58 λεπτά πριν Ανακοίνωσε Μπέλο ο Προμηθέας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved