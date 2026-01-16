Άρης: Ο Μίλιτσιτς έθεσε εκτός ομάδας Ίνοχ, Φορμπς και Γκιουζέλη

Οnsports Τeam

Μεγάλες και σκληρές αλλαγές στον Άρη μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή ήττα της ομάδας με τον τεχνικό των «κιτρινόμαυρων» να παίρνει… κεφάλια.

Με απόφαση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς τρεις παίκτες τέθηκαν μέχρι νεωτέρας εκτός ομάδας. Πρόκειται για τον γκαρντ Μπριν Φορμπς, τον πάουερ φόργουορντ Γιώργο Γκιουζέλη και τον σέντερ Στίβεν Ίνοχ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω αθλητές θα πληρώνονται κανονικά από τον Άρη, μέχρι να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, ενώ η απόφαση πάρθηκε αποκλειστικά για αγωνιστικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ζήσης και οι συνεργάτες του έχουν ξεκινήσει τις επαφές για να βρεθούν οι παίκτες που θα καλύψουν το κενό που αφήνουν οι τρεις με τον τεχνικό των «κιτρινόμαυρων» να θέλει να γεμίσει και πάλι το ρόστερ της ομάδας του όσο το δυνατόν πιο σύντομα.