«Γουλβς και Γουέστ Χαμ θέλουν τον Μανδά»

Οnsports Τeam

«Μήλον της Έριδος» αποτελεί ο Έλληνας τερματοφύλακας για τις δύο ομάδες που βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Λάτσιο για τη μεταγραφή του.

Το σίριαλ «Χρήστος Μανδάς» συνεχίζεται μιας και ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο Έλληνας τερματοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λάτσιο, ή θα βρεθεί ομάδα που θα καταφέρει να τον αγοράσει.

Παρά το γεγονός ότι ο Σάρι τον έχει στα πλάνα του, έστω και σαν δεύτερο κίπερ, πολλές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του και σύμφωνα με το CalcioMercato, Γουλβς και Γουέστ Χαμ έχουν ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση του Μανδά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Λάτσιο έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή του… σίριαλ, πως δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την περίπτωση του Μανδά, την στιγμή που καθοριστικός παράγοντας για πιθανή μεταγραφή είναι και η επιθυμία του παίκτη, με τον ίδιο να δείχνει ανοικτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.