Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης: «Δεν θα πάρω άμεσα εξιτήριο, δεν υπάρχει οικογένεια για μένα»

Οnsports Team

«Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε» λέει ο κ. Μαυρομμάτης και συγκινεί

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης ανεβαίνει έναν Γολγοθά εδώ και δύο χρόνια, καθώς ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του, έχασε τη σύζυγό του κι ο ίδιος βρισκόταν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, προσπαθώντας να επουλώσει τα επιφανειακά τραύματά του, καθώς τα βαθύτερα, τα ψυχικά, είναι ανεπούλωτα.

Ύστερα από δημοσίευμα που τον ήθελε να βρίσκεται προ των πυλών της εξόδου από ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο κ. Μαυρομμάτης μίλησε για τα όσα βιώνει τα τελευταία χρόνια και τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Η εκπομπή Happy Day επικοινώνησε μαζί του με τον βετεράνο δημοσιογράφο να μιλά για την εξέλιξη της κατάστασής του, επισημαίνοντας ότι η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως η έξοδος από την κλινική θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχεται όλο αυτό το διάστημα από τον κόσμο και τους ανθρώπους του χώρου.

«Μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής μου»

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς, και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική. Δεν θα βγω άμεσα. Ψυχολογικά είμαι βελτιωμένος και οι γιατροί μου λένε ότι πάω καλά. Οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά. Επομένως σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι» είπε ο κ. Μαυρομμάτης, ωστόσο, στη συνέχεια τα λεγόμενά του, συγκλόνισαν.

«Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε. Υπάρχει δύναμη ζωής. Όλο αυτό το διάστημα, οι επισκέψεις που δέχομαι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι μεγάλη η ψυχική μου ικανοποίηση ότι δε με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και συνάδελφοι».

Ακολούθως, στάθηκε στις απανωτές αναποδιές που ήρθαν στη ζωή του, μιλώντας για τη ζημιά στο σπίτι του, αλλά και για την ανάγκη υποστήριξης στην καθημερινότητά του μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. «Ήταν το χτύπημα το ένα πίσω από το άλλο. Το σπίτι μου κάηκε, και έχασε τη γυναίκα μου, το σπουδαιότερο, σε αυτή την ιστορία. Ο ένας όροφος του σπιτιού δεν είναι κατοικήσιμος. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε τι λένε οι οικοδόμοι, αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Ψάχνω και μια γυναίκα, τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα δουλεύει ή όλο το 24ωρο ή 12ωρα, για να με προσέχει.

Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και η ηθική ικανοποίησή μου είναι ότι δε με έχουν ξεχάσει. Ήταν μια τραγωδία όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια» κατέληξε ο κ. Μαυρομμάτης.