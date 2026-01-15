Ομάδες

Ολυμπιακός: Ανησυχία για Μπιανκόν μετά τον σκληρό αποκλεισμό
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 09:40
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανησυχία για Μπιανκόν μετά τον σκληρό αποκλεισμό

Ο αποκλεισμός με κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ δημιούργησε και αγωνιστικά προβλήματα στον Ολυμπιακό.  

Μετά τον χθεσινό αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την ήττα με 2-0, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί και αγωνιστικά προβλήματα που προέκυψαν από την αναμέτρηση.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι και έγινε αναγκαστική αλλαγή, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητά του στους επόμενους αγώνες.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, θετικά είναι τα νέα για τον Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό του και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα ματς.

Το μοναδικό ερωτηματικό αφορά την αγωνιστική του κατάσταση, καθώς προέρχεται από περίπου έναν μήνα απραξίας.



