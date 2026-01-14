Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που έκριναν την πρόκριση στα ημιτελικά - Δείτε βίντεο

Οnsports Team

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ : Δείτε τα γκολ στο ξεκίνημα του ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τρομερή εξέλιξη στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό.

Ο Μύθου έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, μετά την πάσα του Ζίβκοβιτς, προσπέρασε τον Τζολάκη, ο Κοστίνια δεν κατάφερε να τον κόψει και ο νεαρός φορ πλάσαρε για το 1-0 του Δικεφάλου.

Πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα ο ΠΑΟΚ έκανε και το 0-2. Με αλλαγή γηπέδου από τα αριστερά στα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς γύρισε στον Οζντόεφ, ο οποίος με ένα εξαιρετικό πλασέ, έδωσε στην μπάλα φάλτσα και την έστειλε στα δίχτυα.

