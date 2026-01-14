Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που έκριναν την πρόκριση στα ημιτελικά - Δείτε βίντεο
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 20:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που έκριναν την πρόκριση στα ημιτελικά - Δείτε βίντεο

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Δείτε τα γκολ στο ξεκίνημα του ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τρομερή εξέλιξη στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό.

Ο Μύθου έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, μετά την πάσα του Ζίβκοβιτς, προσπέρασε τον Τζολάκη, ο Κοστίνια δεν κατάφερε να τον κόψει και ο νεαρός φορ πλάσαρε για το 1-0 του Δικεφάλου.

Πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα ο ΠΑΟΚ έκανε και το 0-2. Με αλλαγή γηπέδου από τα αριστερά στα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς γύρισε στον Οζντόεφ, ο οποίος με ένα εξαιρετικό πλασέ, έδωσε στην μπάλα φάλτσα και την έστειλε στα δίχτυα.

ΔΕΙΤΑ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Το 0-1

Το 0-2



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
11 λεπτά πριν Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
41 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
50 λεπτά πριν Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved