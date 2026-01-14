Κάτρης: «Είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος για να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Κάτρης πραγματοποίησε την τελευταία του μεφάνιση με τη φανέλα του Λεβαδειακού και είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Λεβαδειακός πήρε την νίκη-πρόκριση επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0 και μετά από 4 χρόνια θα βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, σε μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Λιβαδειάς.

Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κάτρη με τη φανέλα του Λεβαδειακού, με τον Έλληνα παίκτη να δηλώνει πανέτοιμος για την επιστροφή του στην ομάδα του "τριφυλλιού".

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο κ. Παπαδόπουλος με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα, όπως και όλοι. Το ξεχωριστό για τον Λεβαδειακό είναι πως αποτελεί οικογένεια. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές στα πρώτα μου βήματα στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη αρχή στην πορεία μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το λιθαράκι μου σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι στην ομάδα τα καλύτερα για τη συνέχεια».

Όσο για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, είπε:

«Νιώθω έτοιμος, έχω δουλέψει πολύ και θεωρώ πως είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος».

Για το γεγονός πως μπορεί να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στον τελικό ως παίκτης του Παναθηναϊκού στον τελικό Κυπέλλου, είπε:

«Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν τους συναντήσω θα θέλω να τους κερδίσω».