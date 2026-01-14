Ομάδες

«Βόμβα» από την «AS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έτοιμη να πει το ναι στο ΝΒΑ Europe»
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 18:50
EUROLEAGUE

«Βόμβα» από την «AS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έτοιμη να πει το ναι στο ΝΒΑ Europe»

Το Ισπανικό Μέσο υποστηρίζει πως η «βασίλισσα» θέλει να αποχωρήσει από την Euroleague και να μετέχει στο νέο εγχείρημα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ενώ η Μπαρτσελόνα φέρεται να συμφώνησε για υπογραφή 10ετούς συμβολαίου και παραμονή της στην Euroleague, η Ρεάλ Μαδρίτης μόνο σίγουρο δεν είναι πως θα συνεχίσει στη διοργάνωση. Με δημοσίευμα της «AS» μάλιστα, να τονίζει πως η «βασίλισσα» είναι κοντά στην απόφαση να πάει οριστικά στο NBA Europe.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης στοχεύει στο να συμμετέχει στο NBA Europe. Ο σύλλογος είναι έτοιμος να δεχθεί την προσφορά και να αποχωρήσει από την Euroleague», τονίζεται στο δημοσίευμα.

Πάντως ξεκαθαρίζεται πως ακόμη δεν έχει υπογραφεί κάτι: «Έχουν υπάρξει εξελίξεις στις συζητήσεις με το ΝΒΑ, χωρίς ωστόσο να έχει πέσει κάποια υπογραφή».



