Πέσιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα το μεγάλο φαβορί»

Οnsports Τeam

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας να ξέρει καλά το βαθμό δυσκολίας για τους Βαυαρούς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν Μονάχου στο «SAP Garden» (15/01, 20:30) για την 22η αγωνιστική της Euroleague και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μοιάζει να ξέρει καλά τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις τον Παναθηναϊκό.

«Μετά από τραυματισμούς και μερικές νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον ρυθμό του - και με αυτή τη φόρμα, είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας.

Απέναντι σε μια τόσο ολοκληρωμένη ομάδα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και μετά θα δούμε αν μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το παιχνίδι», είπε αναλυτικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πέσιτς προανήγγειλε επιστροφές παικτών που απουσίασαν στην προηγούμενη αγωνιστική (Καμάρ Μπόλντγουιν, Γιούστους Χόλατζ, Στέφαν Γιόβιτς, Βλάντιμιρ Λούτσιτς).