LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι του Φαλήρου για τους «8» στο Κύπελλο Ελλάδας
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 18:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα μπουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ασπρόμαυροι», ακολουθούν ένα βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – έπειτα από το επιβλητικό τους πέρασμα με 3-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Για τη Super League η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε επικρατήσει 2-1 στην Τούμπα – με ανατροπή – εκείνης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενώ στις 11 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις αγνοείται η ισοπαλία (0-0 στις 5/2/23).

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ



