Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Λουίς Ενρίκε ο εκλεκτός για το καλοκαίρι
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 08:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Λουίς Ενρίκε ο εκλεκτός για το καλοκαίρι

Ο Ισπανός τεχνικός με το εξαιρετικό έργο στην Παρί Σεν Ζερμέν, αυτός που θα ήθελαν οι «κόκκινοι διάβολοι» να έχουν στον πάγκο τους από το καλοκαίρι.

Ο Μάικλ Κάρικ ορίστηκε κι επίσημα υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ. Ο 44χρονος Αγγλος κόουτς είχε αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τρεις αγώνες μετά την απόλυση του Σόλσκιερ το 2021, προτού αναλάβει ο Ραλφ Ράνγκνικ. Ως παίκτης αγωνίστηκε στη Γιουνάιτεντ από 2006 μέχρι το 2018, κατακτώντας μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.

Ο αθλητικός διευθυντής των «κόκκινων διαβόλων», Τζέισον Γουίλκοξ, ήταν αυτός που αποφάσισε την απόλυση του Αμορίμ, την πρόσληψη του Κάρικ κι αυτός είναι που θα επιλέξει τον επόμενο προπονητή στο τέλος της σεζόν, καθώς έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του αφεντικού του συλλόγου, Σερ Τζέιμς Ράτκλιφ. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Mirror» ο Γουίλκοξ έχει ήδη καταλήξει ποιος είναι ο Νο 1 «στόχος» για να καθίσει στην «ηλεκτρική καρέκλα« της Γιουνάιτεντ.

Ο Λουίς Ενρίκε! Ο 55χρονος Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του Champions League και δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση της διοίκησης να επεκτείνει το συμβόλαιο του, που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Γουίλκοξ θα κάνει τα πάντα για να πάρει τον κόουτς από τη Χιχόν στο «Ολντ Τράφορντ» και μόνο αν δεν τα καταφέρει θα στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι οι Τόμας Τούχελ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, Κάρλο Αντσελότι και Ολιβερ Γκλάσνερ.

 



