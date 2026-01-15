Ομάδες

Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια του ΝΒΑ Europe
Οnsports Τeam 15 Ιανουαρίου 2026, 09:32
NBA

Την προσεχή Δευτέρα (19/1/26) ο Άνταμ Σίλβερ θα παρουσιάσει στο Λονδίνο το πλάνο του για το NBA Europe.

Η στιγμή που περιμένουν οι φίλοι του μπάσκετ παγκοσμίως… έφτασε. Μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, μεγάλη παραφιλολογία και πολλές υποθέσεις ο Άνταμ Σίλβερ είναι έτοιμος να ανοίξει τα χαρτιά του και να παρουσιάσει το πλάνο του NBA Europe.

Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Μαρκ Μούντετ, την προσεχή Δευτέρα στο Λονδίνο μετά το πέρας των προγραμματισμένων ευρωπαϊκών NBA Games.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, μπροστά σε ένα επιλεγμένο ακροατήριο. Σε αυτό θα βρίσκονται εκπρόσωποι συλλόγων, ομοσπονδιών, δημόσιων θεσμών και πιθανοί στρατηγικοί συνεργάτες, μπροστά στους οποίους ο κομισάριος του NBA θα χαράξει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και θα ξεδιπλώσει το ευρωπαϊκό όραμα της λίγκας για τα επόμενα χρόνια στη Γηραιά Ήπειρο

 

 



