Gazzetta dello Sport: «Ενδιαφέρον Ολυμπιακού για Τσιμίκα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία ο Έλληνας παίκτης αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη Λίβερπουλ, η οποία τον έχει εκτός πλάνων και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή του.

Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Κώστα Τσιμίκα από τη Ρόμα, με τον δανεισμό του να διακόπτεται και η επιστροφή του στη Λίβερπουλ έχει φουντώσει τα μεταγραφικά σενάρια για το μέλλον του παίκτη και την εμπλοκή του Ολυμπιακού σε αυτά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», από τη στιγμή που ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει στα πλάνα του τον Έλληνα παίκτη, ότι ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση της Λίβερπουλ, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει την κίνηση του.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Λίβερπουλ έχει δεχτεί κρούσεις για τον Έλληνα αριστερό μπακ, μια εκ των οποίων είναι από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο μιλάει απευθείας για ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κρύψει ότι θα ήθελαν και πάλι τον Τσιμίκα στο ρόστερ τους και πλέον μπορούν να του προσφέρουν την ευκαιρία να βρει ξανά αγωνιστικά τον εαυτό του.

Σε αυτό το σενάριο, βέβαια, θα παίξει καθοριστικό ρόλο και το τι θέλει ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος έχει τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν θα ήθελε να επιστρέψει ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.