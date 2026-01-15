Ομάδες

Βόλεϊ γυναικών: «Κλειδώνουν» τα προημιτελικά Παναθηναϊκός και Πανιώνιος - Δύσκολο ματς για Ολυμπιακό
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 09:51
ΣΠΟΡ

Βόλεϊ γυναικών: «Κλειδώνουν» τα προημιτελικά Παναθηναϊκός και Πανιώνιος - Δύσκολο ματς για Ολυμπιακό

Την πρόκριση εντός έδρας «σφραγίζουν» σήμερα (15/1) Παναθηναϊκός και Πανιώνιος Betsson κόντρα σε Μπράγκα και Εσκίμο αντίστοιχα - Δύσκολη αποστολή στην Τουρκία για τον Ολυμπιακό

Ημέρα πρόκρισης για δύο ελληνικές ομάδες στο Challenge Cup γυναικών, έχοντας απόλυτο πλεονέκτημα για να βρεθούν στην 8άδα της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός στις 17:30 υποδέχεται την Μπράγκα, έχοντας επικρατήσει με 0-3 στην Πορτογαλία. Οι «πράσινες» χρειάζονται τουλάχιστον δύο σετ για την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα τον Ερυθρό Αστέρα.

Αντίστοιχα, μισή ώρα μετά (18:00) ο Πανιώνιος Betsson για την ίδια διοργάνωση, υποδέχεται την Ισπανική Εσκίμο, ψάχνοντας όπως και ο Παναθηναϊκός δύο σετ τουλάχιστον, καθώς το 0-3 της Ισπανίας «άνοιξε» τον δρόμο του Ιστορικού. Στα προημιτελικά περιμένει η κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης.

Τέλος, στις 18:00 στην Τουρκία ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στην Εξατσίμπασι, με το έργο να είναι εξ αρχής δύσκολο. Οι Ερυθρόλευκες θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, έχοντας την τρίτη θέση στον όμιλο μέχρι τώρα πίσω από Μιλάνο και την τουρκική ομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • 17:30 Παναθηναϊκός - Μπράγκα
  • 18:00 Εξατσίμπασι - Ολυμπιακός
  • 18:00 Πανιώνιος Betsson - Εσκίμο


