Κράξιμο πρώην κόουτς του Ολυμπιακού για Αρμπελόα - «Δεν μπορεί να γλείψει τα παπούτσια του Αλόνσο»

Ο Όσκαρ Γκαρθία σε πρόσφατη συνέντευξή του δεν μάσησε τα λόγια του, αμφισβητώντας ανοιχτά τόσο τα κριτήρια της επιλογής όσο και τις προπονητικές ικανότητες του νέου τεχνικού των «μερένγκες».

Ο 52χρονος Ισπανός προπονητής, που στο παρελθόν έχει εργαστεί και στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στον διορισμό του Αρμπελόα, υποστηρίζοντας πως ο βασικός λόγος που ανέλαβε τη Ρεάλ δεν είναι οι προπονητικές του περγαμηνές, αλλά η δημόσια εικόνα που έχει χτίσει γύρω από τον Ζοζέ Μουρίνιο.

«Θέλει να γίνει σαν τον Μουρίνιο και ο μόνος λόγος που είναι τώρα προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επειδή μιλάει μόνο για τον Μουρίνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαρθία, μιλώντας στην εκπομπή «Tot Costa» του ραδιοφώνου της Καταλονίας, προκαλώντας αίσθηση με τις δηλώσεις του.

Ο πρώην τεχνικός των «ερυθρόλευκων», ο οποίος έχει περάσει επίσης από τους πάγκους των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπράιτον, Γουότφορντ, Σάλτσμπουργκ, Σεντ Ετιέν και Θέλτα, προχώρησε ακόμη περισσότερο, ασκώντας δριμεία κριτική στο τακτικό κομμάτι της δουλειάς του Αρμπελόα. «Από άποψη τακτικής, από τα λίγα που έχω δει στην Καστίγια, δεν πλησιάζει καν τον Τσάμπι Αλόνσο. Δεν μπορεί να του γλείψει ούτε τα παπούτσια», δήλωσε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Τέλος, ο Όσκαρ Γκαρθία υποστήριξε πως η πορεία του Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση που θα αναπτύξει με τα αποδυτήρια και τους αστέρες της ομάδας. Όπως σημείωσε, ενδέχεται να έρθει πιο κοντά σε παίκτες που δεν είχαν καλή σχέση με τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο άφησε αιχμές και για τον ρόλο της διοίκησης.

«Ο πρόεδρος λέει ότι είναι με το μέρος του, αλλά θα δούμε ποιος πραγματικά κινεί τα νήματα. Για τον πρόεδρο, ποιος είναι πιο σημαντικός; Ο Βινίσιους ή ο Αρμπελόα; Ξέρει πώς οι οπαδοί θέλουν να βλέπουν τον Βινίσιους να παίζει, όμως ο Αρμπελόα θα πρέπει να είναι πολύ καλός για να ανατρέψει τις ισορροπίες», κατέληξε, δίνοντας ακόμη μία διάσταση στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη νέα εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης.