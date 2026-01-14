Νάπολι: «Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Κόντε

Οnsports Team

Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών στο ιταλικό πρωτάθλημα, μετά την αποβολή του στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής απέναντι στην Ίντερ (2-2).

Ο Κόντε αποβλήθηκε στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου «για εξύβριση των διαιτητών του αγώνα», έπειτα από την υπόδειξη πέναλτι υπέρ της Ίντερ.

«Μετά την αποβολή του, κλώτσησε μια μπάλα που βρισκόταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε με απειλητικό τρόπο τον τέταρτο διαιτητή, επαναλαμβάνοντας υβριστικές εκφράσεις», ανέφερε η πειθαρχική επιτροπή της Serie A.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, που κατέκτησε το πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, στην πρώτη του κιόλας σεζόν στον πάγκο της Νάπολι, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των «παρτενοπέι» στον εξ αναβολής αγώνα της 16ης αγωνιστικής με την Πάρμα την Τετάρτη (14/1), ούτε και στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σασουόλο για την 21η αγωνιστική το Σάββατο (17/1).

Η Νάπολι βρίσκεται στην 3η θέση της Serie A με 39 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Ίντερ (43), την οποία είχε προσπεράσει για έναν βαθμό στην κατάκτηση του τίτλου του 2025.