Onsports poll: Ποιοι θα βρεθούν στα ημιτελικά;

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Τα ζευγάρια των ημιτελικών θα γίνουν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης (14/01) μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των τεσσάρων προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ, χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια. Όπως ακριβώς συνέβη και στον προηγούμενο γύρο, οι ομάδες οδηγούνται απ’ ευθείας στη διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή.

Στους «8» ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που δεσπόζει στο πρόγραμμα και θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» ως το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι της ημέρας (18:30). Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά θα κριθεί στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη (20:30), σε μια ακόμη αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον. Τα δύο αυτά ζευγάρια διασταυρώνονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου πλέον οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα προβλέπεται παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας.

Νωρίτερα, στις 17:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ανεβασμένο ΟΦΗ, σε ένα ζευγάρι που έχει γίνει… γνώριμο μέσα στη φετινή σεζόν. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για δεύτερη φορά στο Κύπελλο και συνολικά για τέταρτη μέσα στη χρονιά, με την Ένωση να μετρά ισάριθμες νίκες έως τώρα. Ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά όποια ομάδα προκριθεί από το ζευγάρι Λεβαδειακός - Κηφισιά, το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα των προημιτελικών.