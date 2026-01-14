Μπενίτεθ: «Να έχουμε σωστή νοοτροπία και να κερδίσουμε»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με απόλυτη συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία καλείται να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός στη αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο MatchDay της ΠΑΕ στη δυσκολία του αγώνα και στην ανάγκη η ομάδα του να δείξει χαρακτήρα για να πάρει την πρόκριση. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε με σεβασμό στον αντίπαλο, τονίζοντας ότι ο Άρης διαθέτει ποιοτικό ρόστερ και έμπειρο προπονητή, αποτελώντας μια σκληροτράχηλη ομάδα με καλή αμυντική οργάνωση.

Παράλληλα, ο Μπενίτεθ σημείωσε πως ο Παναθηναϊκός οφείλει να συνδυάσει τη συγκέντρωση με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόκριση.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός κόουτς ανέφερε:

«Ο Άρης είναι μία καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Είναι ομάδα συμπαγής αμυντικά και σκληροτράχηλη, με παίκτες ικανούς, είτε για κατοχή, είτε για αντεπιθέσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, καθώς ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε στην πρόκριση.

Σε αυτά τα ματς παίζει ρόλο η νοοτροπία και πρέπει να μπούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είμαστε μία ομάδα που επιθυμεί να φτάσει μέχρι το τέλος, να διεκδικήσει τίτλους. Το ξέρουμε πως, για να βρεθούμε εκεί που θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε καλές ομάδες και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση».