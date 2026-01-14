ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε sold out για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Onsports Team

Κατάμεστο θα είναι και επίσημα το «Παλατάκι» για τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τεράστιο, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να εξαντληθούν μέσα σε λίγες μόλις ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Όπως ενημέρωσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, τα «μαγικά χαρτάκια» έγιναν κυριολεκτικά… καπνός.

Έτσι, το PAOK Sports Arena αναμένεται να φορέσει τα γιορτινά του, φιλοξενώντας έναν από τους πιο εμπορικούς αγώνες του πρωταθλήματος σε μια καυτή ατμόσφαιρα.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποκτά, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση μετά την αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την είσοδο του Αριστοτέλη Μυστακίδη.