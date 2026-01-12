Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημο! Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας»

Onsports Team

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο, με τη «βασίλισσα» να επισημοποιεί τη Δευτέρα (12/01) τη λύση της συνεργασίας τους.

Οι Μαδριλένοι απώλεσαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς ηττήθηκαν 3-2 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Supercopa, το οποίο διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν και το κύκνειο άσμα του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της «βασίλισσας», η οποία μια ημέρα αργότερα ανακοίνωσε το «διαζύγιο».

Ήταν μια αιφνιδιαστική απόφαση, καθώς μέχρι και πριν από λίγες ώρες, τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η διοίκηση των «μερένχες» προσανατολιζόταν στο να του δώσει πίστωση χρόνου. Η ήττα στο «clasico» σε συνδυασμό με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας φαίνεται ότι άλλαξαν τα δεδομένα.

Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι η άφιξη του έγινε με δάφνες και τιμές, αλλά αποδείχθηκε βραχύβια και σε αυτό έπαιξαν ρόλο και τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε στα αποδυτήρια, με αποκορύφωμα την πολύ κακή σχέση που είχε με τον Βινίσιους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι η λύση της συνεργασίας έγινε κοινή συναινέσει, μιλώντας με λόγια σεβασμού για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των οπαδών της Μαδρίτης, επειδή είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και πάντα εκπροσωπούσε τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρη την τεχνική του ομάδα για την εργασία και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους εύχεται καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους».