Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»
EPA/OLIVIER MATTHYS
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 15:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

Ο Χρήστος Τζόλης δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι στο βελγικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής της Μπριζ κατετάγη τρίτος στη σχετική ψηφοφορία.

Ο Τζόλης συγκέντρωσε 243 ψήφους, με τον πρώην συμπαίκτη του Άρντον Γιασάρι να αναδεικνύεται νικητής με 351. Ο Ελβετός χαφ πήρε το καλοκαίρι μεταγραφή για τη Μίλαν.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Χανς Βανάκεν, επίσης, ποδοσφαιριστής της Μπριζ, ο οποίος έφτασε τις 304 ψήφους.

Ο διεθνής εξτρέμ σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws, δεν έκρυψε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι έμεινε τρίτος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ναι, είμαι απογοητευμένος. Ειλικρινά, δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Θέλω να συγχαρώ τον Άρντον Γιάσαρι, αλλά δεν έχω πολλά να πω», και συμπλήρωσε: «Τι μπορώ να πω σε αυτό; Εσείς ψηφίζετε. Δημοσιογράφοι, αναλυτές. Αυτοί αναλύουν το παιχνίδι, σωστά; Είναι αυτό που είναι».

Christos Tzolis - All 32 Goals for Club Brugge



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Κάταγμα στο χέρι ο Σέικ Μίλτον της Παρτιζάν, εκτός με Ολυμπιακό και μπαίνει χειρουργείο
6 λεπτά πριν Euroleague: Κάταγμα στο χέρι ο Σέικ Μίλτον της Παρτιζάν, εκτός με Ολυμπιακό και μπαίνει χειρουργείο
BASKET LEAGUE
Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Στρονγκ
12 λεπτά πριν Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Στρονγκ
NBA
NBA: Η αινιγματική ανάρτηση του Χέιζ – Ντέιβις με… βαλίτσες
15 λεπτά πριν NBA: Η αινιγματική ανάρτηση του Χέιζ – Ντέιβις με… βαλίτσες
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Κηφισιά: Ανακοίνωσε Θοεδωρίδη για την επίθεση
19 λεπτά πριν Μεταγραφές, Κηφισιά: Ανακοίνωσε Θοεδωρίδη για την επίθεση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved