ΑΕΚ – ΟΦΗ: Αμφίβολος ο Φούντας για τον νοκ άουτ αγώνα στο Κύπελλο Ελλάδας

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Έλληνας επιθετικός ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα τη Δευτέρα (12/01), όπου ξεκίνησε κι η προετοιμασία της κρητικής ομάδας για την αναμέτρηση της «OPAP Arena».

Ο Φούντας δύσκολα θα προλάβει να είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, για το ματς της Τετάρτης (14/01).

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (14/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) άρχισε η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (14/1) με την ΑΕΚ, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον Αστέρα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε θεραπεία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (13/1) στις 11:00»