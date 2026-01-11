Σούπερ Καπ Ισπανίας: Clasico Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για την πρώτη κούπα της σεζόν

AP Photo/Bernat Armangue

Οnsports Τeam

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ισπανία διεκδικούν το βράδυ της Κυριακής (11/01, 21:00) η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ στο «Κινγκ Αμπντουλάχ» της Τζέντα.

Οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι συναντιούνται σε ακόμη ένα clasico με φόντο το τρόπαιο, με τους «μπλαουγκράνα» να στοχεύουν στην κατάκτηση του 16ου τίτλου τους στη διοργάνωση και δεύτερου διαδοχικού, ενώ η «βασίλισσα» μετρά 13 κατακτήσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του 2024. Υπενθυμίζεται ότι στον περσινό τελικό, που διεξήχθη στο ίδιο γήπεδο, η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει με εντυπωσιακό 5-2.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε στον τελικό με εμφατικό τρόπο, συντρίβοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 στον ημιτελικό της Τετάρτης. Ο Γερμανός τεχνικός θα στερηθεί μόνο τις υπηρεσίες των Γκάβι και Κρίστενσεν.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 στον δεύτερο ημιτελικό, με τους «μερέγχες» να έχουν σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται οι Ρίντιγκερ, Μιλιτάο και Αλεξάντερ-Άρνολντ. Αντίθετα, στη διάθεση του Ισπανού προπονητή επιστρέφει ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Όσον αφορά τις πιθανές ενδεκάδες, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να παραταχθεί με τον Τζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια, τους Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί και Μπαλντέ στην αμυντική γραμμή, τους Ντε Γιονγκ, Πέδρι και Φερμίν στον άξονα και επιθετική τριάδα τους Γιαμάλ, Φεράν Τόρες και Ραφίνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, από την πλευρά της, θα έχει τον Κουρτουά στην εστία, με τους Βαλβέρδε, Ασένθιο, Χάουσεν και Καρέρας στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Μπέλιγχαμ, ενώ στην επίθεση θα βρεθούν οι Ροντρίγκο, Εμπαπέ και Βινίσιους, σε ένα clasico που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.