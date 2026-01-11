Χάος μετά το Νιγηρία – Αλγερία: Ξύλο ακόμη κι ανάμεσα σε δημοσιογράφους

Onsports Team

Απίστευτες καταστάσεις στον προημιτελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου εκπρόσωποι του Τύπου έπαιξαν ξύλο στη μεικτή ζώνη.

Η ένταση του αγώνα ήταν τεράστια. Η Νιγηρία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια χώρα του Μαρόκου. Όμως τα πνεύματα μόνο ήρεμα δεν ήταν μετά το ματς.

Οι Αλγερινοί δεν μπορούσαν με τίποτα να δεχτούν την ήττα και τον αποκλεισμό τους απ’ τη διοργάνωση. Αφού την «έπεσαν» στον διαιτητή, υπήρξε ένταση στο γήπεδο. Σε μικρότερη κλίμακα και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Η οποία μεταφέρθηκε ακόμη και στους εσωτερικούς χώρους.

Εκεί που η κατάσταση ξέφυγε, ήταν στη μεικτή ζώνη. Το χώρο όπου δημοσιογράφοι, κάμερες, περίμεναν τους παίκτες για δηλώσεις. Εκεί συνυπήρχαν εκπρόσωποι του Τύποι από την Αλγερία και τη Νιγηρία και οι τόνοι ανέβηκαν.

Βασικοί υπαίτιοι ήταν οι Αλγερινοί, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι απ’ τον αποκλεισμό της ομάδας τους. Υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση αρχικά, με την κατάσταση να ξεφεύγει και να υπάρχει ανταλλαγή από κλωτσιές!

Δείτε τι συνέβη: