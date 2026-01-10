Άρσεναλ: Συμφωνία για νέο πενταετές συμβόλαιο με τον Σάκα

Onsports Team

Ο διεθνής Άγγλος θα συνεχίσει στους «κανονιέρηδες» για τα επόμενα πέντε χρόνια, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για νέο συμβόλαιο.

Ο Σάκα ήταν δεσμευμένος έως τον Ιούνιο του 2027. Όμως οι συνομιλία με την Άρσεναλ έφεραν αποτέλεσμα και συμφωνήθηκε η επέκταση, εξασφαλίζοντας την παρουσία του 24χρονου Άγγλου διεθνή εξτρέμ στο Emirates Stadium έως το καλοκαίρι του 2031.

Το νέο συμβόλαιο θα είναι σε επίπεδο που θα αναγνωρίζει τη θέση του ως ενός από τους κορυφαίους παίκτες στην Premier League και την Ευρώπη.

Ο Σάκα είναι προϊόν της ακαδημίας Hale End της Άρσεναλ, έχοντας ενταχθεί στον σύλλογο σε ηλικία επτά ετών. Από το ντεμπούτο του, το 2018, έχει εξελιχθεί σε μια κρίσιμη φυσιογνωμία στην επίθεση του Μίκελ Αρτέτα κι έναν παίκτη γύρω από τον οποίο ο σύλλογος σκοπεύει να οικοδομήσει.

Η νέα συμφωνία θα ακολουθήσει εκείνες που επιτεύχθηκαν τους τελευταίους μήνες με τους Γουίλιαμ Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ίθαν Νβανέρι και Μάιλς Λιούις-Σκέλι.

Φέτος έχει επτά γκολ σε 27 παιχνίδια, με την Άρσεναλ να οδηγεί την κούρσα στην Premier League και να μετρά έξι νίκες σε έξι παιχνίδια στη League Phase του Champions League.

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 250 εμφανίσεις με την Άρσεναλ συνολικά (77 γκολ και 78 ασίστ), ενώ μετρά 48 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας.