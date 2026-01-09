Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Στη λίστα της Νότιγχαμ για επιθετικό ο Ταρέμι»
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 11:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

«Στη λίστα της Νότιγχαμ για επιθετικό ο Ταρέμι»

Ο Μεχντί Ταρέμι θα μπορούσε να μετακομίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το «Athletic».

Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, με τους Άγγλους να ψάχνουν λύσεις να ενειχύσουν την επιθετική τους γραμμή. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», η αγγλική ομάδα αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της επίθεσης και ο Ταρέμι βρίσκεται στη σχετική λίστα. Ο 33χρονος φορ έχει πλούσιο βιογραφικό και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και ταιριάζει με το στυλ του Κρις Γουντ, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα, λόγω επέμβασης στο γόνατο. 

Στο δημοσίευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η αναζήτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για έναν νέο επιθετικό την έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίστας τεσσάρων παικτών, στην οποία περιλαμβάνεται ο διεθνής Ιρανός Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, καθώς και ο επιθετικός της Γουλβς Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν. Η Φόρεστ είναι ένας από τους αρκετούς συλλόγους που παρακολουθούν στενά την πιθανή διαθεσιμότητα του Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Ταρέμι βρίσκεται στο ραντάρ της λόγω των ομοιοτήτων του με τον Κρις Γουντ, σε μια περίοδο που ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο.

Αν η Φόρεστ προχωρήσει το αρχικό της ενδιαφέρον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται επίσης στην ηγεσία του Ολυμπιακού».
 


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»
36 λεπτά πριν ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για Πανσερραϊκό
39 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για Πανσερραϊκό
EUROLEAGUE
Χολμς και Χουάντσο: Οι παράγοντες «Χ» του Παναθηναϊκού
44 λεπτά πριν Χολμς και Χουάντσο: Οι παράγοντες «Χ» του Παναθηναϊκού
BASKET LEAGUE
Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο
2 ώρες πριν Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved