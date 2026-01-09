«Στη λίστα της Νότιγχαμ για επιθετικό ο Ταρέμι»

Οnsports Τeam

Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, με τους Άγγλους να ψάχνουν λύσεις να ενειχύσουν την επιθετική τους γραμμή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», η αγγλική ομάδα αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της επίθεσης και ο Ταρέμι βρίσκεται στη σχετική λίστα. Ο 33χρονος φορ έχει πλούσιο βιογραφικό και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και ταιριάζει με το στυλ του Κρις Γουντ, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα, λόγω επέμβασης στο γόνατο.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η αναζήτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για έναν νέο επιθετικό την έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίστας τεσσάρων παικτών, στην οποία περιλαμβάνεται ο διεθνής Ιρανός Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, καθώς και ο επιθετικός της Γουλβς Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν. Η Φόρεστ είναι ένας από τους αρκετούς συλλόγους που παρακολουθούν στενά την πιθανή διαθεσιμότητα του Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Ταρέμι βρίσκεται στο ραντάρ της λόγω των ομοιοτήτων του με τον Κρις Γουντ, σε μια περίοδο που ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο.

Αν η Φόρεστ προχωρήσει το αρχικό της ενδιαφέρον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται επίσης στην ηγεσία του Ολυμπιακού».