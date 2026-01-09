«Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται ακόμα για τον Ντρκούσιτς»

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βάνια Ντρκούσιτς. Ο 26χρονος στόπερ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2024 στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου φέτος έχει καταγράψει 20 συμμετοχές, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τον Σλοβένο να έχουν... παρελθόν και πολύ πιθανό να έχουν και μέλλον. Ο μάνατζερ του παίκτη με δηλώσεις του στάθηκε στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, αλλά θέλησε παράλληά να ξεκαθαρίσει πως ο Ντρκούσιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο και παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με τον ρωσικό σύλλογο.

«Ο Βάνια είναι παίκτης της Ζενίτ και έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο. Μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό, θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα από την πρώτη μέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Βάνια, αλλά μέχρι κάποια ομάδα να συμφωνήσει με τη Ζενίτ, παίζει για έναν γιγάντιο σύλλογο και είναι πολύ χαρούμενος με όλσα όσα συμβαίνουν στη Ζενίτ», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του στην ιστοσελίδα «sportsdaily.ru».