Μεταγραφές, Σάντος: Παραμένει με νέο συμβόλαιο ο Νεϊμάρ

Instagram

Onsports Team

Ο Νεϊμάρ συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Σάντος έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο βραζιλιάνικος σύλλογος, διατηρώντας «ζωντανές» τις ελπίδες του για επιστροφή στην εθνική ομάδα, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.

Ο 33χρονος επιθετικός επέστρεψε στον σύλλογο όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά τον Ιανουάριο του 2025 και είχε καθοριστική συμβολή στην παραμονή της Σάντος στη μεγάλη κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, σημειώνοντας πέντε γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια της ομάδας.

«Η Σάντος είναι το μέρος μου, είμαι στο σπίτι μου», ανέφερε ο Νεϊμάρ σε βίντεο που αναρτήθηκε στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου. «Μαζί σας θέλω να πετύχω τα όνειρα που μου έχουν απομείνει», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους φιλάθλους.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση στο γόνατο. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ, δεν έχει αγωνιστεί με τη «σελεσάο» από το 2023, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κάρλο Αντσελότι να έχει ξεκαθαρίσει ότι απαιτείται πλήρης αγωνιστική ετοιμότητα για την επιστροφή του.