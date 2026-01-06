ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.): Η διαδικασία των πέναλτι που έδωσαν την πρόκριση στον «Δικέφαλο»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με ήρωα τον Δημήτρη Μοναστηρλή στη διαδικασία των πέναλτι, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά» μετά την έκτακτη απουσία του Αντώνη Τσιφτσή λόγω ίωσης και κατάφερε να αναδειχθεί ως ο πολυτιμότερος για το «συγκρότημα» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο λόγος έχει να κάνει με την επέμβασή του στο πέναλτι του Καραμάνη, το τελευταίο της βραδιάς, ενώ νωρίτερα, ο Μπάκου στο 52’ είχε ανοίξει το σκορ και δύο λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς έφερε το ματς στα ίσια.

Η διαδικασία:

Γιάννης Μιχαηλίδης 1-0 (σε δεύτερη εκτέλεση λόγω διπλής επαφής)

Παναγιώτης Τσακμάκης 1-1

Τζόντζο Κένι 2-1

Αϊτόρ Γκαρθία 2-2

Τόμας Κεντζιόρα 3-2

Μπράιαν Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιώργος Γιακουμάκης 5-4

Θανάσης Καραμάνης απέκρουσε ο Μοναστηρλής.