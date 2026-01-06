Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights του Άρης – Παναιτωλικός

INTIME SPORTS

Onsports Team

Δείτε τα highlights του Άρης – Παναιτωλικός, για την ενδιάμεση φάση στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης «σφράγισαν» οι «κίτρινοι», οι οποίοι έπαιξαν όσο χρειάστηκε στο νοκ άουτ ματς του «Κλ. Βικελίδης».

Ο Άρης «καθάρισε» την πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε και τα δύο τέρματα του, με τον Μορόν στο 30ο λεπτό και με τον Ράτσιτς στο 44’.