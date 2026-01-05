Κόπα Άφρικα: Τα… χρειάστηκε η Αίγυπτος - Εύκολα στα προημιτελικά η Νιγηρία

Οnsports Τeam

Θέση στους προημιτελικούς του Κόπα Άφρικα «έκλεισαν» Αίγυπτος και Νιγηρία, μετά τις νίκες τους επί των Μπενίν (3-1, παράταση) και Μοζαμβίκη (4-0), αντίστοιχα.

Οι «Φαραώ» παρότι δυσκολεύτηκαν αρκετά επικράτησαν στην παράταση 3-1 του Μπενίν στο «Σταντ Αντράρ» της Αγκαντίρ, μια και ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1 και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στους «8» του τουρνουά, που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο (06/01, 21:00).

Το σκορ για την ομάδα του Χοσάμ Χασάν άνοιξε ο 27χρονος μέσος της Αλ Αχλί, Μαρουάν Ατία, στο 69ο λεπτό, ωστόσο, οι παίκτες του Μπενίν δεν το έβαλαν κάτω και στο 83' έφτασαν στην ισοφάριση με τον 33χρονο επιθετικό, Ζοντέλ Ντοσού.

Το 1-1 δεν άλλαξε στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, όπου από ασίστ του Ατία στο 97', ο Ιμπραχίμ έβαλε ξανά μπροστά την Αίγυπτο, για να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς, ο απόλυτος σταρ της ομάδας, Μο Σαλάχ, στο 120+4'.

Η Νιγηρία πήρε τη... σκυτάλη από την Αίγυπτο κι έγινε η 6η ομάδα που «τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τους «8» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι «Σούπερ Αετοί» συνέτριψαν με 4-0 τη Μοζαμβίκη και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς διατηρώντας το απόλυτο που έχουν από την έναρξη της διοργάνωσης (4Χ4).

Εκεί, όπου θα συναντηθούν με το νικητή της αναμέτρησης, Αλγερία-ΛΔ Κονγκό, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (06/01) στις 18:00.

Σκόρερ των νικητών ήταν οι «συνήθεις ύποπτοι», Αντεμόλα Λούκμαν (20'), Βίκτορ Οσιμέν (25', 47'), ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 75' ο Ανταμς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ. Σε αυτό το πολύ ήσυχο βράδυ για το αφρικανικό συγκρότημα, ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Κόπα Άφρικα:

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0

4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α. Μάλι - Σενεγάλη 18:00

Β. Καμερούν – Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ. Νικητής 7 – Νιγηρία 18:00

Δ. Αίγυπτος – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α. Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00

β. Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ