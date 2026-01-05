Τέλος ο Αμορίμ από την Γιουνάιτεντ

Οnsports Τeam

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Το 2026 δεν μπήκε καθόλου καλά για τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς η νέα προβληματικά και απογοητευική πορεία της ομάδας του Μάντσεστερ ανάγκασε τη διοίκηση του συλλόγου να πάρει την απόφαση για αντικατάστασή του.

Τουλάχιστον, σύμφωνα με όσα έχει δημοσιεύση στον προσωπικό του λογαριασμό στο "Χ" ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι τελευταίες απογοητευτικές εμφανίσεις της Γιουνάιτεντ είχαν φέρει τον Αμορίμ σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τη θέση του να είναι με την... πλάτη στον τοίχο και την αυμόσφαιρα να μοιάζει μη αναστρέψιμη. Ειδικά μετά τη νέα γκέλα με τη Λιντς.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις του "διαζυγίου" με τη Γιουνάιτεντ είναι ήδη σε αναζήτση νέου τεχνικού.

Στα 63 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέτρησε μόλις 25 νίκες, με 15 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βίωσε πέρσι την χειρότερη σεζόν της στην Premier League, τερματίζοντας 15η με μόλις 42 βαθμούς — τους λιγότερους σε μια σεζόν στην πρώτη κατηγορία από τότε που υποβιβάστηκε το 1973-74.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος έχει ξοδέψει περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ για την απομάκρυνση προπονητών από τότε που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άφησε τη θέση του το 2013.

Σύμφωνα με το "Athletic" ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, αναμένεται να αναλάβει την ομάδα προσωρινά.