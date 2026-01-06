Κύπελλο Ελλάδας Betsson: "Μάχες" οκτάδας

Onsports Team

Τρία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σφραγίζονται σήμερα, στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ.

Σε ρυθμούς... Κυπέλλου κινείται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς θα πραγματοποιηθούν τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις για την ενδιάμεση φάση του θεσμού. Τρεις αναμετρήσεις που θα "σφραγίσουν" τρία εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στις 15:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση που θα τους φέρει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στις 17:30 κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό Βόλος και Κηφισιά, με τον Λεβαδειακό να περιμένει τον νικητή. Τέλος, στις20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο, και όποια ομάδα επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

15:00 Άρης – Παναιτωλικός COSMOTE SPORT 1 HD

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά COSMOTE SPORT 2 HD

20:00 HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος COSMOTE SPORT 1