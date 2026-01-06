Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: "Μάχες" οκτάδας
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 09:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σφραγίζονται σήμερα, στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ.

Σε ρυθμούς... Κυπέλλου κινείται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς θα πραγματοποιηθούν τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις για την ενδιάμεση φάση του θεσμού. Τρεις αναμετρήσεις που θα "σφραγίσουν" τρία εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. 

Στις 15:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση που θα τους φέρει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στις 17:30 κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό Βόλος και Κηφισιά, με τον Λεβαδειακό να περιμένει τον νικητή. Τέλος, στις20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο, και όποια ομάδα επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά COSMOTE SPORT 2 HD

20:00 HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος COSMOTE SPORT 1



