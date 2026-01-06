Ομάδες

ΝΒΑ: Ο Ντουράντ με τρίποντο "καθάρισε" την πρώην (vids)
Οnsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 09:01
NBA

ΝΒΑ: Ο Ντουράντ με τρίποντο "καθάρισε" την πρώην (vids)

Φοβερά παιχνίδια στο ΝΒΑ με τον Κέβιν Ντουράντ να "κλέβει" την παράσταση κόντρα στην πρώην ομάδα του. -Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες στιγμές. 

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης η δράση στο NBA. Οι Ρόκετς επικράτησαν 100-97 των Σανς εντός έδρας με τον Κέβιν Ντουράντ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αφού με δικό του τρίποντο στο 1.1’’ πριν το τέλος, χάρισε την νίκη στην ομάδα του.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η νίκη των Κλίπερς επί των Ουόριορς, αλλά και η πολύ εύκολη επικράτηση των Μπόστον Σέλτικς επί των Σικάγο Μπολυς. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

Πίστονς-Νικς 121-90 

Σέλτικς-Μπουλς 115-101 

Ράπτορς-Χοκς 118-100 

Ρόκετς-Σανς 100-97 

Θάντερ-Χόρνετς 97-124 

Σίξερς-Νάγκετς 124-125 

Κλίπερς-Ουόριορς 103-102 

Μπλέιζερς-Τζαζ 137-117

 



